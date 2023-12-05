龍吟虎嘯：中美風波隨時再起

中美兩國元首上月15日在三藩市會晤，就恢復兩軍高層溝通等涉軍議題達成共識，目前還在溝通之中，美方似乎表現得特別積極。美國參謀長聯席會議主席布朗日前表示，已經就建立兩軍溝通渠道一事，致函中央軍委聯合參謀部參謀長，現時仍在等待回覆。

上個月的中美元首會晤，雙方達成了一些改善兩國關係的共識，但在一些中國主權、安全、核心利益問題上，分歧依然存在，特別是在台海、南海、東海問題上，美國軍事挑釁中國、危害中國的方針和舉動並未放鬆；美國一邊表示「積極溝通」，一邊向中國加大軍事施壓和威脅，企圖通過軍事施壓和威脅，在「建立溝通渠道」和今後的工作中佔據上風，壓中國一頭。日媒近日報道，美國計劃明年在印太地區部署陸基中程導彈，是冷戰結束後首次，旨在加強威懾中國。

布朗接受媒體訪問，被問到北京出兵台灣的可能性時表示，「只要想一想香港曾經發生甚麼事，美國人就應該擔心解放軍會否入侵台灣」。布朗聲稱，美國需要關注北京對台灣的施壓，而且不只是軍事方面的施壓，也包括在經濟方面的施壓；只有確保威懾，才能不會發生衝突。美國的意圖很清楚，既要為干預中國內政、挑戰中國核心利益得逞，而向中國施加軍事壓力和經濟壓力，又擔心中國反制，讓美國建立所謂「溝通機制」、「防止誤判」、「規避風險」被中國摸清底牌，美國施壓和溝通就是它的軟硬兩手策略。

北京識穿其奸，對於美國軍事施壓的舉動，中國國防部指出，美國推動在區內部署陸基中程導彈，嚴重威脅地區國家安全，中方將堅決反制。對於美國參謀長致函解放軍參謀長，中國國防部表示，中方重視中美兩軍關係，兩國防務部門就此保持溝通協調，將適時發布相關消息。華府有兩手，北京也有兩手！中美元首上個月會晤後，許多實質問題並無解決迹象，風波和爭鬥隨時再起。