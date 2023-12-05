潛廚房爆竊單位偷六千元

【本報訊】跑馬地發生爆竊案。昨晨8時許，肇輝臺11號滿輝大廈一低層單位的住戶報案，指單位內一片凌亂，到處留下搜掠痕迹，懷疑遭賊人爆竊。人員奉召上門了解，並且翻查大廈閉路電視片段調查，初步相信賊人是在凌晨時分經廚房潛入屋內，擸走約6,800元現金逃去，正全力緝拿他歸案。