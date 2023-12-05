珠海情殺案4死 包括澳門母子

【本報綜合報道】廣東省珠海市香洲區一幢住宅大廈上周六（2日）發生兇殺案，4人死亡。珠海警方昨日上午通報澳門當局要求助查此案，死者包括一名澳門女子、其9歲兒子及內地男友。珠海警方指，案件因情感糾紛引發，疑兇殺人後當場自殺身亡。

澳門媒體報道，案發於香洲錦繡檸溪社區某居民樓大堂，網傳疑兇上周六近中午時間在大堂升降機門口，攔截正欲外出的澳門女子等上述3人。案發後，大批警察和4輛救護車抵達大樓門前，並封鎖現場，附近居民始知發生慘案，現場封鎖至當日傍晚。珠海警方通報稱，疑兇是47歲內地男子劉某，警方和救護人員到場發現，遇害4人已無生命迹象。

前男友行兇復自殺亡 澳門保安司司長黃少澤周一表示，事件涉及3男一女，包括一名9歲澳門男學生，目前已通知教青局向相關學校提供支援。根據珠海警方資料，女死者生前和兒子及現任男友居於珠海，她的內地前男友當日突然上門持刀行兇。女死者在澳門並無親屬，其大女兒在內地讀書，目前已通知對方。