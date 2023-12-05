2800萬元手機劫案 自導自演拘3巴漢

做物流送貨 揭蛇鼠一窩 南亞幫及假難民禍港擾民，連做生意都難改賊性，自導自演假扮受害者私吞貨物！兩名任職物流公司的巴基斯坦漢，上周五（12月1日）代客到機場提取一批總值逾2,800萬元的手機，惟他們報稱在送貨途中遭南亞刀手襲擊劫貨，匪徒搶走其客貨車後，懷疑再在八鄉燒車毀證。惟執法部門研究證供後，懷疑事件另有隱情，不排除有人覬覦貨物，聯同劫匪合作「演大龍鳳」，遂於案發翌日拘捕兩名巴漢及物流公司東主，正追緝其餘在逃人士。

懷疑訛稱遇劫的兩名巴漢，分別為22歲物流公司經理及30歲運輸工人，他們在「劫案」發生後接受查問，聲稱遭南亞刀賊搶車劫手機，並且捱打受傷。執法人員根據他們的供詞展開調查，發現案情滿布疑點，經一番抽絲剝繭後，相信發生「劫案」雖為實情，但遇劫經理和工人俱與案有關，懷疑有人與劫匪是「蛇鼠一窩」，合謀策劃該宗案件。至上周六（12月2日），人員在荃灣區採取行動，以涉嫌「串謀盜竊」拘捕二人及其34歲同鄉男僱主。被捕人士現正接受扣查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

「受害人」供詞滿布疑點 消息指，根據「受害人」的說法，他們所屬的物流公司是在上周四（11月30日）收到一間電子設備公司委託，協助收取43箱、價值超過2,800萬元的iPhone手機。二人在機場提貨及完成清關後，駕駛客貨車載貨至觀塘，途中一度在葵涌打磚坪街一公廁外停車，讓30歲搬運工前往購買食物，惟他攜同食物折返時，兩名南亞漢突然撲出，持刀威脅他們駕車前行。

約一小時後，客貨車駛至一個不明貨倉，另外兩名身份不明的歹徒在該處現身，快速卸下及運走該批手機。在劫走貨物後，兩名南亞刀手再要挾事主驅車前往元朗丹桂村一條碎石路，在抵埗後把二人趕出車外並拳打腳踢，繼而登車絕塵而去。兩名事主獲釋放後，負傷走至唐人新村西路一個私人屋苑，在當晚11時許由該處保安員協助報案。

另一邊廂，執法部門在相若時間接報，指八鄉水尾路近尾逢路有客貨車離奇起火，消防趕至把火勢救熄，但相信起火原因有可疑，而執法人員經初步調查後，懷疑被燒毀的車輛正是涉案客貨車，估計有人意圖藉燒車毀滅證據。