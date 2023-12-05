大橋測試造假案開庭 料審22日

【本報訊】嘉科工程顧問有限公司（嘉科）兩名時任董事，涉嫌就港珠澳大橋香港工程項目混凝土磚壓力測試紀錄造假，以詐騙款項約200萬元，遭廉署起訴詐騙罪。他們不認罪，案件昨在西九龍法院（暫代區院）正式開審，初步預計審期22日。

兩董事涉呃197萬款項 兩名被告分別是梁永強（64歲，嘉科時任營運董事）及Leslie Harry Swann（70歲，嘉科時任部門董事），同被控一項串謀詐騙罪，並共同面對一項欺詐罪作為交替控罪。案發時，梁永強負責監督嘉科的香港項目，包括上述顧問合約。Swann是梁永強的下屬，負責管理及營運該試驗所。

控罪指兩人於2016年7月28日至2017年5月10日期間，故意隱瞞嘉科職員曾使用已經測試或高強度的混凝土磚或金屬校準柱，以代替混凝土原始樣本磚作為測試，意圖詐騙而誘使土木署向嘉科發放逾197萬元款項。

被告梁永強之前曾申請終止聆訊。梁指事發後嘉科的法律團隊曾建議公司不向土木署披露一些資料，他基於公司沒有放棄法律專業保密特權，不能依賴當中內容作出辯護，故認為聆訊對他不公。惟法官指，梁任工程師約35年，為香港分公司「第二把交椅」，應擁有向土木署披露資料與否的最終決定，但他選擇就違規事件保持緘默。法庭認為沒證據顯示梁會得不到公平審訊，故駁回申請，案件遂需要開審。