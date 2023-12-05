醫健：成視在人：滑雪須戴護目鏡 防嚴重眼疾

聖誕節長假期即至，相信不少人都會到外地滑雪度假，除了要有充足滑雪裝備，勿忘記眼睛也要裝備齊全！雪地對陽光反射率達95%，同直視太陽無異，因此做好護眼措施十分關鍵。雙眼長時間暴露在強烈紫外光下，有機會增加日後患上白內障、黃斑病變及翼狀胬肉風險，影響視力。

光害性角膜炎又稱雪盲症，是指眼睛角膜受到強光引起的傷害，如滑雪時沒有佩戴可有效阻擋紫外線的護目鏡，患者有機會出現畏光、流眼水、視力模糊、眼睛紅腫或疼痛的症狀，甚至短暫失明。一般情況下，雪盲症的症狀會在數小時後出現，並於數天或數周後自行消退，雙眼會慢慢自行修復；若症狀持續，應立即求醫。

雖然雪盲症的病徵可隨時間消退，但若患者長時間接觸強烈紫外線，長遠可引發嚴重眼疾如白內障、黃斑病變及翼狀胬肉，因此勿掉以輕心。滑雪時要有效阻擋紫外線的傷害，應佩戴可阻擋100%紫外線的UV400鏡片，並選擇深色鏡片為佳。進行任何戶外活動，都應該做足護眼措施，才能玩得安心又放心！

以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯