愛滋病論壇 四地專家分享防治經驗

【本報訊】每年12月1日是世界愛滋病日，2023年第7屆京港澳台四地愛滋病論壇於昨日及今日舉行，多名研究愛滋病的專家出席並發表演講，包括研發出俗稱「雞尾酒療法」的對抗愛滋病毒療法的學者何大一。

雞尾酒療法研發者演講 今屆論壇承辦方香港愛滋病基金會（基金會）主席梁智鴻醫生與多位重要嘉賓主持啟動儀式，一同祝望各組織能通過論壇交流研究心得和成果，未來日子繼續緊密合作做好愛滋病管理。連續兩天的論壇不但得到了四地愛滋病相關非政府組織代表參與討論，更邀請了百多位專家代表分享最新的研究發現和獨特經驗。

自2010年起，四地愛滋病論壇每兩年舉辦一次。今屆論壇由香港愛滋病基金會承辦，並以「終結歧視，就在今天」為題，促進研究人員的合作。該論壇分為8節，分別講解四大地區愛滋病現況等，包括HIV持續關懷白皮書及在亞洲推廣PrEP的挑戰。

論壇亦邀請到Aaron Diamond愛滋病研究中心主任何大一發表演講，題目為「愛滋病疫情爆發而來，我個人的研究歷程」。何大一曾揭示了愛滋病在體內複製的動態生物學，該獨特見解奠定了其在愛滋病抗逆轉病毒聯混合用藥治療的世界領先地位，愛滋病從可致命的疾病轉化為可用藥物控制的慢性長期疾病，至今全世界近3,000萬名愛滋病患者受益。