郵政總部搬遷在即 特別郵票回顧今昔

【本報訊】位於中環康樂廣場的第4代郵政總部搬遷在即，香港郵政推出以郵政總部為主題的特別郵票及明信片等郵品，首日封今日於郵政局或其網上平台發售；其他郵票及郵品則於本月19日推出。

為紀念新大樓的落成及啟用，香港郵政以「香港今昔系列：香港郵政總部」為題發行一套4枚郵票、一張郵票小型張及相關集郵品，展現香港郵政總部在不同時期的面貌和發展。全線郵政局和網上購物坊「郵購網」今日起發售主題的郵票正式首日封。特別郵票及相關郵品將於本月19日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封、套摺（珍藏版）及極限明信片只限在集郵局發售。各郵政局亦將在本月19日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，即時人手蓋印。