澳門消息：首9個月刑案9653宗 飆逾3成

【本報綜合報道】澳門相關部門公布今年1月至9月罪案數據，執法部門共開立刑事專案調查案件9,653宗，比2022年同期增加2,324宗，上升31.7%；比2019年同期減少945宗，下降8.9%。相關部門表示，今年首3季整體罪案數量對比去年同期有明顯增加，相信與旅客的迅速回升，經濟的逐步復甦，以及公眾的警惕性降低有關。

網騙勒索持續增加 另外，電訊網絡詐騙與勒索案件持續增加，已成為澳門增長最為迅猛的犯罪類型，其中增幅較高的包括「假冒政府機關人員」的電話騙案共錄得170宗，對比去年及2019年的同期分別增加103宗及144宗；利用網絡售賣演唱會等活動門票的騙案共135宗，比去年及2019年的同期分別增加132宗及113宗。

「涉信用卡網上消費」的電腦詐騙共223宗，比去年及2019年的同期分別增加115宗及140宗；「網上裸聊勒索」案件共95宗，比去年及2019年同期分別增加37宗及91宗。