還押期間中風 67歲商人冒廉署判緩刑

【本報訊】六旬男商人被指向3人冒充廉署人員，在案件押後期間，他又涉嫌上載5段涉案閉路電視片段到社交媒體平台，聲稱控方證人偽造該些片段。被告經審訊後於今年9月被裁定冒充廉政公署人員及妨礙司法公正等8罪罪成，原本於10月判刑。但因被告中風入院而一直延後，昨日始於西九龍法院被判刑。裁判官指控罪性質嚴重，惟考慮到被告還押時中風，形容他所承受的已遠超應得懲罰，以人道理由，判處被告入獄4個月，但緩刑18個月。

官指遠超應得懲罰 67歲被告譚榮柏，報稱任職商人。他被控於2021年11月5日，在香港向黃結敏、林肖紅及林璟瑋冒充廉署人員；及於或約於2022年12月22日，在該案開審前在YouTube上載5段片段，聲稱黃結敏、林肖紅、林璟瑋、譚美玲和蔡國棟曾替控方偽造對被告不利的閉路電視片段。

辯方昨指，被告於罪成後中風，雖然現可出庭應訊，律師亦能夠索取指示，但他「唔係好講到嘢」。辯方指被告是因懷疑有人使用虛假文書才犯案，不涉詐騙，又形容被告犯案手法簡單且破綻百出；裁判官判刑指，報告顯示被告有「迫害性人格傾向」，考慮到被告作為無造成實質影響、涉案影片瀏覽量低、罪成後已還押逾兩個月，加上他中風，最終判處緩刑。

控方證人於審訊時指2021年11月5日下午，他們先後在任職的診所收到電話，對方聲稱是姓譚廉署人員，想查詢由譚思宗醫生發出的收據，又稱懷疑譚開出有關一名姓羅病人的醫生紙屬虛假。被告自辯解釋指，他前女友駕駛他的汽車，與姓羅男子的汽車發生車禍，保險公司要他分擔賠償。他懷疑羅的醫生紙證明屬虛假，故致電相關診所查詢。他把相關片段上載至YouTube，是想提醒案件主管留意。裁判官認為被告指說法不合常理，裁定8罪罪成。案件編號：WKCC 3845/2022