首屆青年科學家峰會 逾400人出席

【本報訊】香港青年科學院昨日舉辦首屆青年科學家峰會，吸引逾400名傑出青年科學家、學者和公眾到場參與，當中包括超過20名國際傑出科學家及專業人士，他們並發表主題演講。

相關學者及專業人士包括香港科學院院士楊彤及陳子亭、全球青年學會的聯席會長 Felix MORONTA、倫敦政治經濟學院創新主管（2020-2023）David AI、神戶大學副校長及教授Akihiko KONDO、泰國青年科學家學院聯席會長（2019-2021）Sasitorn SRISAWADI，以及澳門科學館館長邵漢彬等。他們發表的主題演講，題目包括培育青年科學家成為世界級學者的成功故事、青年科學家如何為長遠的公共政策作出貢獻、大學深科技解決方案的成果轉化與商業化，以及支援在校科學普及化和宣傳等進行交流。

明年舉行3場研討會 活動吸引逾400名傑出青年科學家、學者和公眾等到場，亦有不少人士通過網上直播參與。會上各專場設有研討環節，講者們就政策研究、成果轉化、跨區域合作等進行深入討論。主辦機構、香港青年科學院院長岑浩璋致詞表示，感謝港府對科研的長期支持，認為峰會能夠促進世界各地的青年科學家學術交流，推動跨地區的科研合作及成果轉化。

除了昨日首場峰會外，首屆青年科學家峰會將在明年3月、5月及7月，分別舉行3場研討會，數百位青年科學家及學者屆時將聚首一堂，探討不同科創議題。