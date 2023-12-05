結案陳詞完成 審訊歷時118天

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，辯方昨日續在西九龍法院作結案陳詞。辯方大狀指，法例沒有列明議員該怎樣投票，法院沒有角色去決定議員有否妥善履行職務，形容相關議題純屬政治，而非牽涉刑事。控辯雙方於昨午完成結案陳詞，歷時118日的「馬拉松式」審訊正式完結，法庭表示會盡快作裁決，初步預計需時3至4個月。

辯方質疑「其他非法手段」範圍 這宗高院案件於今年2月6日開審，並一直移師至西九龍法院審理。辯方大律師昨繼續結案陳詞時指，國安法第22條顛覆國家政權罪列明，以「武力、威脅使用武力或者其他非法手段」旨在顛覆國家政權即屬犯罪。所謂「其他非法手段」，應該與前述句子所指的為同類，即與肢體脅迫有關。法官詢問，倘若黑客攻擊政府網絡，或者有人打開一樽新冠肺炎病毒，是否會觸犯國安法。辯方大狀回答說，上述行為或構成恐怖活動罪，但非顛覆國家政權罪。若「其他非法手段」包括誹謗等民事錯失，其所涵蓋範圍無疑屬太大。

辯方續指，控方指控被告議決時考慮財案以外的事情，並且無差別地否決財案。然而，事實上《基本法》沒有列明立法會議員審視議案或法案時，可以或不可以考慮甚麼事項。如果立法會議員發現財政預算案沒有着墨於五大訴求，而最終投下反對票，沒有人可以指控他不曾審閱財案內容。辯方說，有關國安法條文或有漏洞，但要填補漏洞並不是法院的責任，否則便是濫用法院的權力。案件編號：HCCC 69/2022