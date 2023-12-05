涉妨礙司法 12港人蛇鄧棨然轉區院審

鄧早前已就原被控的縱火罪在區院提訊，但他另被加控意圖妨礙司法公正罪，該案昨於粉嶺裁判法院提訊。控方指案件將轉介至區院，裁判官批准將案件押後至12月21日在區院聽取答辯，被告須繼續還押。

現年34歲的鄧棨然，被控於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港，連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑媽」、「姑姐」或「Sister」）的人、一個稱作「Zizi」的人、喬映瑜、廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即通過導致喬映瑜、廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙、黃臨福、黃偉然、李子賢、郭子麟、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及/或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。