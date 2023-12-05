周庭棄保潛逃 港府：全力追捕

勸喻回頭是岸 否則後悔莫及 今年9月已赴加拿大多倫多讀書、已解散的香港眾志創黨成員兼常委周庭，日前在社交平台宣布，基於考慮身心靈健康，決定不會在原定的12月底回港就《港區國安法》案件報到，「也大概一輩子不會回去（香港）了」，周昨晨首度露面接受日媒訪問，表示正考慮未來計劃，包括申請政治庇護。政府昨晚近8時半發表聲明，指周庭公然於社交媒體表示將棄保潛逃，罔顧法紀，將全力依法追捕，勸喻周庭回頭是岸，為自己的行為負責，改過自新，否則將泥足深陷，後悔莫及。

加國升學 須定期回港報到 港府執法部門昨晨回應稱，強烈譴責這些公然挑戰法紀的不負責行為。呼籲當事人不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。執法部門指該名女子於2020年8月10日因涉嫌違反「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕。其後她於2020年底至2021年中因其他案件入獄。該女子出獄後繼續接受國安處保釋候查。執法部門亦根據香港國安法第43條附表2的權力限制該名女子離境。期間，該女子每次均按時向執法部門報到，態度合作。該名女子早前向執法部門透露希望能到外地升學並提供文件證明已被取錄，因此國安處於今年9月向她發回旅遊證件，並延長她的保釋至12月。

擬申請庇護 稱患創傷後遺 在北京，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會時回應周庭案，指中國是法治國家，香港是法治社會，香港居民依法享有的各項權益得到充分保障。同時，任何人都沒有法外特權，任何違法犯罪行為必然受到法律的懲罰。

周庭昨晨接受日媒視像訪問，她以日語指正考慮未來的計劃，包括申請庇護，還透露她身體出現問題，包括PTSD（創傷後遺症），稱她在香港過去3年甚麼也做不了。

直至晚上近8時半，政府發聲明指周庭公然表示將無視警務處的保釋條件，誠信徹底破產，亦從沒認真面對其涉嫌違反法紀的所作所為，試圖逃避法律後果。無論她以何種借口堆砌或嘗試欺騙同情，均無法遮掩其虛偽的羞恥行為，以及目無法紀的本質。危害國家安全是極度嚴重的罪行，港府會全力打擊，追究到底，任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。逃犯除非自首，否則會被終身追捕。

在全國人大常委會通過《港區國安法》之後，香港眾志宣布解散，3名創黨成員及主要骨幹各散東西，周庭現已身處加拿大多倫多讀書，前秘書長黃之鋒因涉及民主派35+初選案仍被還押，前執委羅冠聰早已逃往英國，亦因涉嫌違反《港區國安法》被懸紅通緝，而前副主席鄭家朗亦身在英國，上月底獲批政治庇護。