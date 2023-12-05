理大音樂治療程式 刺激長者互動能力

緩解社交孤立問題

研究團隊表示，本港早已對認知障礙者應用音樂律動介入，今次團隊綜合現有的治療性音樂活動系統與長者醫療研究和工程技術，提升音樂干預的效能，加強長者、照顧者、長者服務單位護理人員和醫護人員的有效溝通和協作。該系統結合各項互動程式，包括歌曲、擴增實境（AR）遊戲和動作感應偵測技術，集成在平板電腦和雲端智能管理平台中，成為一站式智能音樂律動介入方案，刺激長者的認知能力和社交聯繫能力，助長者緩解因社交孤立所引起的問題。