理大音樂治療程式 刺激長者互動能力
【本報訊】本港人口持續老化，社會對樂齡科技應用的關注趨增。理工大學研發長者音樂治療智能程式，激發長者參與興趣和與他人互動，有助緩解社交孤立問題，便利照顧者及從事長者護理的工作人員，獲國際消費電子產品展覽（CES）2024創新獎。
緩解社交孤立問題
研究團隊表示，本港早已對認知障礙者應用音樂律動介入，今次團隊綜合現有的治療性音樂活動系統與長者醫療研究和工程技術，提升音樂干預的效能，加強長者、照顧者、長者服務單位護理人員和醫護人員的有效溝通和協作。該系統結合各項互動程式，包括歌曲、擴增實境（AR）遊戲和動作感應偵測技術，集成在平板電腦和雲端智能管理平台中，成為一站式智能音樂律動介入方案，刺激長者的認知能力和社交聯繫能力，助長者緩解因社交孤立所引起的問題。
團隊表示，項目乃應對人口老化的重點研究，互動式治療性音樂方案將加強持續應用，促進有效的干預和溝通，透過整合最新資訊和先進通訊科技，能造福社區，與長者有更緊密的連繫。
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