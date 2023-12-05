助鄰扶老步行籌款 最大年紀逾90歲
【本報訊】鄰舍輔導會周日（3日）於灣仔海濱長廊舉行慈善步行籌款活動「助鄰扶老步行顯愛心2023」，為該會多項非政府資助的服務籌募經費，活動沿途設有表演環節，最年長參與者更年逾90歲。
活動以fun walk為主題，讓參加活動者可於不同起點、不同時段進行起步，參與人士主要是該會服務使用者，於受助的同時，亦冀望能回饋社會。不少義工推着坐在輪椅上的長者、殘疾人士漫步灣仔海濱長廊，亦有家庭攜幼扶老共聚，享受親子時光。沿途除可飽覧維港景色，也有不少表演環節，包括由幼兒表演的儀仗隊為參加者打氣、由青少年朋友展現音樂的街頭演唱表演、由長者演奏的互動非洲鼓等。
數百市民參與嘉許典禮
活動壓軸的嘉許典禮吸引數百名市民參與，大會向當天多位年紀超過90歲的參加者作出嘉許。鄰舍輔導會執行委員會主席戴健文在典禮致詞時，感謝社會各界支持及信任，讓該會能發展創新及多元化服務，關顧不同基層市民的需要。該會籌款委員會主席黃仰芳亦感謝會方服務受眾、其家屬好友及義工團體積極參與活動，為社會上有需要關注的社群作出貢獻。
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