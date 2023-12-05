助鄰扶老步行籌款 最大年紀逾90歲

活動以fun walk為主題，讓參加活動者可於不同起點、不同時段進行起步，參與人士主要是該會服務使用者，於受助的同時，亦冀望能回饋社會。不少義工推着坐在輪椅上的長者、殘疾人士漫步灣仔海濱長廊，亦有家庭攜幼扶老共聚，享受親子時光。沿途除可飽覧維港景色，也有不少表演環節，包括由幼兒表演的儀仗隊為參加者打氣、由青少年朋友展現音樂的街頭演唱表演、由長者演奏的互動非洲鼓等。