建造業議會論壇 推動可持續建築

【本報訊】第28屆聯合國氣候峰會（COP28）上周四（11月30日）開幕，氣候變化議題再度成為焦點。建造業議會主席何安誠昨日發表網誌表示，建造業議會與發展局上月舉辦「2023年建造業議會國際可持續建築論壇暨展覽」，吸引逾萬人次參與，反映相關議題備受重視，亦展現可持續建築的市場潛力。該會亦率團前往湖南長沙參觀，了解內地智能建造及建築工業化的成熟程度。

逾百機構簽署約章 何安誠表示，為期3天的論壇匯聚超過40名海內外專家，就業界急需面對的困難提出見解，啟發與會者探索新策略，而議會亦於活動期間推出「建造業議會建築廢料智慧管理工具」，為業界提供廢物管理一站式服務的雙語數碼平台，稍後將為用戶提供培訓課程，並會持續改善優化。他指出，樂見逾百機構簽署《可持續建築約章》及《建造數碼化約章》，以行動回應未來所需，期望往後各方保持聯絡，締結合作共贏的聯盟，整合資源及降低成本，持續互相學習，攜手推動可持續建築和安全文化。

何安誠又指，議會上月底率團前往湖南長沙，參觀三一重工產業園，了解內地智能建造及建築工業化的成熟程度，期間參觀了園區內著名的18號智能車間，其規模為亞洲最大，亦是全球最大的「燈塔工廠」之一。他指出，粵港澳大灣區和「一帶一路」國家的發展，為綠色和可持續金融帶來龐大機遇，若本港建造業能把握此契機升級轉型，可為企業長遠發展奠定優勢，議會亦將繼續推動業界優化產業結構，推廣智能製造，增加使用綠色建材及能源，制訂減碳路線圖，協助業界企業順利過渡成綠色企業。