加強承建商規管 業界斥未審先判

【本報訊】工業意外頻生，本港今年至今，至少發生50宗嚴重工業意外，導致至少12名工人身亡。政府去年底加強對註冊承建商的規管，屋宇署會就涉及地盤嚴重勞工安全事故的相關註冊承建商，儘管其仍未被定罪，會考慮轉交其註冊續期申請，予承建商註冊事務委員會進行面試及評審。去年油塘地盤工字鐵塌下導致壓死一名工人，涉事的「精進建築工程有限公司」就不獲續牌，由一般建築承建商名冊除名。

指一半傷亡涉小型工程 政府早前預告會再研究為《建築物條例》「加辣」，包括簡化程序，加快處理個案，另外會考慮提高紀律處分罰則，例如停牌期限和罰款水平等。工程師學會會長李志康表示，政府針對停牌期限「加辣」是無可厚非，惟他指約一半致命意外，涉及小型維修工程，不能只針對大型承建商，很多小型工程的死亡個案與簡單工序有關，例如在數米高工作台墮下以至被塌下鐵閘壓中和觸電等，都是疏忽引致。而小型工程涉及銀碼以及承建商規模較小，政府要思考如何將安全規管和文化，推展到小型工程。

有承建商亦質疑當局將責任指向他們，法庭未裁決就「釘牌」、有「未審先判」、「不問因由懲罰大判」之嫌，向市民發放錯誤訊息。建造商會亦指，意外發生可能涉及複雜成因，未必是單方面責任，只針對承建商或工人任何一方，無助解決問題。