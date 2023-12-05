地盤致命意外頻生 研推智能計分賞罰

做足安全措施有獎 違規屢犯者禁開工 地盤致命工業意外惹起社會關注，有建造業界人士指，多間大型承建商正研究運用智能科技，為工友設立安全計分制，已有個別地盤正在試行。相關措施運用流動應用程式及數據庫，對工友賞罰分明，違規者會被扣分並強制修讀安全課程，屢犯者或會被拒入地盤，而工友做足安全措施，就會獲不同獎勵。建造業總工會認為現時職安健問題嚴峻，對計分制安排表示理解。

有建造業界人士表示，為了更有效推廣工地安全文化，多間大型承建商擬設立安全計分制度。據知香港建造商會早於10年前曾經試行類似的計分制度，惟當時依賴人手點算，成本高缺乏效率，因此參與地盤不多，最後不了了之。

數據涉私隱難共享 停工存漏洞 今次業界擬運用流動應用程式及數據庫，以智能科技加強管理，工友做出罔顧安全行為時會被扣分，並強制讀安全課程，屢犯者或會被拒絕進入地盤；相反，若工友做好安全措施亦會加分，獲得不同獎勵。不過，現階段擬定的制度，因涉私隱問題不能做到數據共享，或會出現一些工人，即使被扣分後遭停工，仍可到其他承建商的地盤繼續工作的漏洞，正研究如何作出改進。

香港建造業總工會理事長黃平指，安全計分制不是新鮮事，工會知悉有關制度已在個別地盤實行了好幾個月，工會亦曾與承建商方面商討有關事宜。他指本港致命工業意外，每年維持20多宗的情況屬嚴峻，透露雖然目前工人內部對計分制有不同聲音，例如在私隱方面存有隱憂，但制度始終保障切身安全，工會及大部分工友均表示理解，強調任何人進入地盤後原本就要遵守規則，就如駕駛者若觸犯交通條例會被記分，並強制修讀駕駛改進課程，故地盤有類似制度亦屬合理。

黃 平