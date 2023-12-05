港人遊泰國 可用轉數快付款

【本報訊】香港金融管理局與泰國中央銀行昨日公布推出香港與泰國的「轉數快 × PromptPay」跨境二維碼支付互聯，為兩地互訪旅客提供跨境零售支付服務。透過此項互聯安排，來自泰國及香港的旅客，可使用流動支付應用程式，分別掃描香港商戶的轉數快二維碼及泰國商戶的PromptPay二維碼，進行零售支付，讓旅客多一個支付選擇，亦使商戶能即時收到相關款項。

金管局總裁余偉文表示，很高興與泰國央行合作推出這項新措施，為旅客提供安全便捷的跨境零售支付方式。昨日推出的服務標誌着香港轉數快在拓展跨境支付應用方面，邁出重要一步。

泰國央行行長Sethaput Suthiwartnarueput則表示，是次與香港合作，是泰國致力推行數碼化的一個重要里程碑，充分體現為區內創造跨境支付服務的決心。這互聯為兩地150萬名遊客以及眾多商戶，帶來實際裨益。

透過流動支付應用程式而向客戶提供這項跨境二維碼支付服務的機構，包括香港7間參與銀行和兩間（非銀行）儲值支付工具營運商，以及泰國3間商業銀行。