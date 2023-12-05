港府政策局部門 下年度再削1%開支

【本報訊】由於財赤嚴重，政府強調必須審慎思考善用公帑，有議員問及會否檢討公共開支以及有否長遠開源政策；亦有議員詢問夜經濟對推動消費的貢獻。財金官員回覆指會繼續透過發展經濟，令利得稅、薪俸稅增加，但目前中小企、一般市民的壓力亦較大，增加稅收時亦必須考慮這些因素。

節省資源 重新分配 由於財赤嚴重，政府指必須審慎思考善用公帑，鞏固經濟復甦動力、投資未來、擴大經濟發展容量、強化自身優勢，並且發掘新的經濟增長點，在節流方面，政府指會繼續維持公務員編制零增長，並在政府內部推行資源效率優化計劃，扣減各政策局及部門2024至2025年經常開支的1%，並將於2025至2026年度額外再扣減1%，將節省的資源重新分配及調撥於新的政策措施。

議員陳振英指政府開支至回歸以來增長2.6倍，且持續出現收入比支出少的情況，詢問公共開支會否檢討是否用得其所，以及開源有否長遠措施。政府表示隨着在社福、醫療、教育方面資源增大，政府開支也隨之上升，而香港簡單低稅制，過去增加收入會透過如增加博彩稅收入等，令利得稅、薪俸稅增加，不過認為中小企、一般市民的壓力較大，增加稅收時亦必須考慮這些因素。

另一議員尚海龍指夜經濟活動已進行兩個多月，詢問其對推動消費的貢獻，政府指夜經濟只是其中一個希望社會大眾多出來多消費的活動，希望能夠得到社會的支持，指「搞旺香港」，「人氣旺自然財旺」。