辣招拒除 股樓交投插水 辯稱調整有序

賣地差勁成績 財赤勢破千億 股市及樓市低迷。政府指本港樓市市場氣氛審慎，樓價繼續「疲軟」，在今年首10月下降4%，成交量在低位徘徊。立法會財經事務委員會昨召開會議，政府料本年度財赤逾千億元，有議員指政府賣地成績不理想，被問及明年2月公布預算案會否全面「撤辣」，財金官員回覆指不會因為賣地收入影響樓宇需求管理措施，而樓價自2021年9月至今年10月下調約17%至19%，但認為屬於「有秩序調整」。

財金官員在會議上指香港樓市在息口上升，加上外圍環境不明朗的情況下，市場氣氛審慎，樓價在今年首10月下降4%，平均每月約為2,800宗，較上半年低35%，成交量在低位徘徊，而10月底政府調整樓市需求管理措施後，市場資訊顯示交投略為回升，但仍低於今年上半年水平，樓價繼續「疲軟」。

本年9賣地項目 6個流標 議員何敬康指賣地成績不理想，政府、市建局及港鐵在過去11個月總共推出9個項目，但有6個流標，擔心全年賣地收入難以達標，政府亦預計將會有超過1,000億元赤字，詢問政府有何計劃。財金官員回覆指今年樓市繼續調整，樓價自2021年9月至今年10月下調約17%至19%，交投量大幅下滑，但認為屬於「有秩序調整」，加上利息維持高企，大家對於經濟前景維持審慎，即使要置業的人士亦可能觀望，而市場對於政府賣地是基於前景研判，比較審慎也不出奇。

地產及建造界議員龍漢標詢問會否在明年2月發表的財政預算案撤銷餘下辣招，讓市場可以全面恢復自由運作，改善市場看法，提升政府賣地吸引力。財金官員稱，不會因為賣地收入影響樓宇需求管理措施，因管理措施目的為讓香港未曾購買住宅物業的市民更為優先，而有很多市民將一生積蓄投放在住宅，因此不單止是樓市問題，亦牽涉到社會和諧，需要小心處理辣招，至於未來情況，他表示政府知悉市場狀況，會密切留意。

在財赤方面，財金官員指預算案預計赤字約為500多億元，現時估計略超1,000億元，但和GDP相比，只是在3至4%之間，加上政府借貸比率非常低，因此為採取適當逆周期措施以及投資未來，政府可以通過部分項目引入投資者進行、部分項目通過政府發債，以組合拳形式處理。

經濟衰退 賴中美市場影響 針對「國際金融中心遺址」爭論，會計界議員黃俊碩指政府需要檢討內地網民為何有這個想法，因現時香港的低迷股票市場，包括指數、交投量、流動性、上市數目都令人有這樣的錯誤印象，詢問當局如未來一兩年與情況未有大改善，有甚麼措施可以主動出擊改變「頹勢」。

財金官員承認今年本港股市表現的確疲弱，恒生指數由年初至上月底累跌約14%，日均成交量降至今年約1,056億元。該官員指本港有超過一半的上市公司來自內地，交投佔比甚至高達七至八成，因此港股表現與內地經濟和股市有關，又指近期內地經濟調整，國際息口高企，而本港匯聚國際資金，亦受美國市場影響，在美國持續打壓中國的形勢疊加影響下，金融市場情緒氣氛受影響。