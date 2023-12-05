除罩返學 5歲童遭同窗杯葛

【本報訊】有醫生因應肺炎支原體感染上升而公開提出要求幼稚園學生戴口罩上課，事實上不少幼童被強制戴足3年口罩後，不但身心大受影響，甚至在解令後遭到欺凌。本報曾接獲家長求助，指其就讀幼稚園的兒子原本滿心歡喜終可除罩上學，卻被全班同學甚至老師杯葛，他鬱鬱寡歡最終被迫戴回口罩；亦有家長指幼稚園暗下口罩令，甚至要求學生上體育課時亦必須戴口罩，引起社會廣泛回響。

家長憤怒 考慮轉校 解除口罩令超過9個月，如今在街上見到不少人仍戴上口罩。成年人有權選擇餘生戴罩，惟部分幼童在是否戴口罩的權利上卻被剝削。本報今年5月曾報道，有家長指其5歲兒子，自3月起口罩令解除後，終可脫去口罩上學適應正常生活，惟卻遭同學們杯葛兩個月，校方更冷漠對待，默許欺凌，令其子抗拒上學並變得鬱鬱寡歡，最終妥協重新戴上口罩，家長感憤怒並考慮轉校。

政府就新冠疫情實施口罩令後，令戴口罩變成一種規範工具，有幼稚園更擅自下達口罩令，勒令所有學生不論是否患病，一律需戴上口罩上課。有家長指其6歲女兒，就讀上水一間幼稚園高班，她除口罩上課一直相安無事，班上亦有數人除罩，有老師則以身作則，不戴口罩。但到了4月，學校以防流感為由，下令全校師生必須戴口罩，原本不戴的學生一律勒令戴上，女兒反映炎夏戶外上體育課時，也不得除罩，令她感到侷促及不適，家長以強硬態度向學校反映此事，老師才批准她女兒除罩，直言若小孩暈低了就太遲，質疑學校濫用口罩令，不尊重學生權利。