港府防疫又躺平 恐須永續口罩令

肺炎支原體病童急升 冬流風暴壓境 港府解除「口罩令」至今280天，大部分市民尤其幼童，正適應除罩後呼吸新鮮空氣。但近日內地及本港肺炎支原體感染個案急升，冬季流感高峰即將殺到，有專家重提戴口罩，並公開提出建議幼稚園做好預防措施，包括要求幼童戴口罩上課，令社會憂慮政府是否躺平防疫，只懂重施黔驢之技，將口罩令重見天日，永無休止。有議員指，口罩令已讓港人變成驚弓之鳥，要求政府及醫學界人士提出相關傳染病實質殺傷力的數據，不要每每以戴口罩作為減輕爆疫時醫療負擔的擋箭牌，而且長期戴口罩對兒童身心健康會造成無法逆轉的影響，促當局正視。

幼園現爆發 專家倡學童戴口罩 今年是撤銷「口罩令」後的首個冬季，內地上呼吸道感染疫情嚴重，本港近日感染肺炎支原體等病毒個案急升，有幼稚園亦出現爆發。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨日表示，雖然當局不強制檢測任何病毒，但有機會低估現實情況，在社區中的流行病學真實數字。他指，兒童衞生意識較薄弱，認為上學的地方應該要他們戴上口罩，希望避免個別學童因為感染而有很嚴重併發症。

嚴重併發症 恐影響腎臟功能 香港大學李嘉誠醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強指，本港今年冬季流感高峰期來得較遲，相信在下月至明年2月個案會上升。他又指，本港肺炎支原體感染情況在今年初至7月，每個月有數宗至十多宗個案，而由8月至今，每個月有百多宗感染個案。

葉續稱，感染肺炎支原體對健康的市民影響會較細，但長者、年紀較小或長期病患者，若感染不同的過濾性病毒，再加上肺炎支原體，病情會惡化。肺炎支原體可以透過近距離接觸感染，在院舍或學校容易出現爆發。90%感染者會引發上呼吸道感染，約5%至10%感染者或有較嚴重的下呼吸道併發症，嚴重可能影響腎臟功能。

不過，呼吸系統科專科醫生梁子超則表示，呼吸道病毒及肺炎支原體感染數字，本港現時不算特別高，本港復常較內地早，不用太擔心病毒因從內地輸入而令本港出現爆發。他稱，肺炎支原體感染每數年會出現一次高峰，因本港社區已經出現了一段時間，有一定程度免疫。

事實上，肺炎支原體（又稱肺炎黴漿菌，英文為Mycoplasma pneumoniae）並非新病毒。衞生防護中心指該傳染病在全年任何時間皆會發生，約每3至7年便可能出現一次社區性爆發，通常只會引起輕微疾病。本報翻查中心監測及流行病學處2010年的報告，指該病毒於2001至2009期間每月確診個案介乎3至106宗，而2010年5月及6月就上升至每月68及97宗。

本港受到3年新冠疫情衝擊，對經濟、社會政局及市民身心都影響深遠。本港衞生官員昨日出席一個疫情研討會時指，新冠疫情令社會付出巨大代價，帶來沉重經濟負擔，健全的醫療保健系統是抵禦潛在公共衞生危機的重要防線。他早前亦曾指，本港目前流感確診比率約3%，遠未到9.21%的基線水平，惟他提醒市民留意感染風險，在人多擠迫之處，特別高風險人士或本身有症狀人士絕對應該要戴好口罩。

醫療負擔重 議員質疑無力應對 議員江玉歡表示，港府每每以爆疫時沉重醫療負擔作借口，但沒有公布究竟缺乏多少醫護人員及設備，質疑當局如何應對疫情來襲。她認為港府有責任向市民說清傳染病的實質威力及傳染力，有何實際治療方案，「唔係永遠有事就叫人戴口罩。」

江指，港府忽視了長期戴口罩對市民尤其學童的身心影響，至今仍有很多中小學生在長期戴口罩，部分人源自缺乏自信，亦有聽障人士更因別人戴罩而無法讀唇。她強調戴口罩應為個人選擇，「戴口罩唔係萬能，唔可以成為一股長期風氣！」