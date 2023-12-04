天空之鏡遭破壞 光說不練難保育

說到「天空之鏡」，不少人或許會聯想起南美洲玻利維亞的著名地標，多數人不遠千里來此，其中一個目標就是想從最大鹽沼上一窺倒映的天空之鏡。所謂「天空之鏡」，其實就是利用平靜的水面、玻璃及雲石等素材反射形成鏡像效果。香港原來有許多個熱門打卡拍照位均被譽為「天空之鏡」，其中一個就是位於大嶼山水口，近年成為港人夏日摸蜆及打卡熱點。每當日落前潮漲，天空雲影徘徊，當大面積的水窪映出天上霞雲浮光，就會有「天空之鏡」的效果出現。

不得不提的是，該處同時亦是孕育瀕危馬蹄蟹等野生動物的重要地方，港府擬將水口等一帶的南大嶼發展成生態旅遊勝地。本來多一個旅遊景點，對於吸引遊客確實是好事。可是，環保團體卻擔心頻繁的旅遊活動和本地觀光客會破壞當地的生態環境。呢，疫情期間，每日有過千人到訪，環團指已經損害物種的生存環境，促請當局應盡快實行主動保育措施，包括封鎖部分區作「核心保育區」，並限制遊人人數及活動。

事不宜遲，據環保人士觀察，位於大嶼山的塘福和石壁之間，有一片一望無際的沙灘「水口灣」，其沙坪上滿布洞孔，常有蟹仔從洞中冒出來覓食；仔細觀察，可見到「S形」游走的瀕危馬蹄蟹「中國鱟」。沙坪因連接着淡水沼澤、紅樹林及灌木叢等，令水口蘊含逾560個物種於這裏棲息覓食，而且亦是易危鳥藍翡翠及近危的灰尾漂鷸的重要中途補給站。如此多珍貴的淡水生物和珍稀鳥類，政府應該積極、主動保育。

環保人士指出，縱使各個環團在水口均進行保育管理項目，例如執拾海洋垃圾、派發「掘蜆守則」及安排人員提醒市民保護生態等。然而，由於環團並沒有權力，難以進行人流管制及阻止不當行為；這方面需要當局訂立「海洋保護區」及實施積極保育措施，嚴控掘蜆和水上運動的人數及修復沙坪生境等。

搞保育不能靠把口，港府早在2017年已提出大嶼山「北發展、南保育」的原則，2020年計劃把石壁、水口、長沙、貝澳和芝麻灣半島連成「南大嶼生態康樂走廊」，包括在貝澳和水口設立以自然生態為本的可持續康樂及教育項目/活動/設施。土木工程拓展署在2021年10月亦完成生態研究，確立水口非常高的生態價值、面對的威脅及提出保育措施，建議設立核心保育區，積極保育管理較高生態價值的生境，防止特定人為滋擾。

百尺竿頭立不難，一勤天下無難事。不過，兩年多過後，海洋保護區等至今仍停留在文字及討論層面，土木工程拓展署計劃將水口約32公頃土地被劃作「自然保育區」，沿水口灣部分約0.77公頃土地被劃作「海岸保護區」，在明年上半年就南大嶼生態康樂走廊研究的建議聽取公眾意見。保育工作貴在行，人間美好的夢想，發展中的各種難題，都不能光說不練，政府保育古蹟不力早已備受批評，如今保育生態環境若然又是停留於大噴口水，講多過做，不從速立例嚴格執行保育海岸資源，「天空之鏡」恐怕變成一面破鏡，映出來的只會是殘山剩水，令人唏噓！