笑看天下：戰事重燃 美國拱火

以巴短暫休戰只是令雙方稍為喘口氣；以色列總理內塔尼亞胡殺紅了眼，大早已指一旦確保被扣押喺加薩嘅人質獲釋進程結束，摧毀哈馬斯嘅戰爭就會恢復。果不其然，以色列無視國際社會呼籲，加薩地帶臨時停火協議限期屆滿後，以色列已連續向加薩地帶開火，兩日內巴人死亡人數已逾200人。

種種迹象顯示，休戰後嘅以哈戰事將更猛烈。以軍猛烈轟炸加薩南部，並派發傳單警告當地人即將採取軍事行動，呼籲民眾撤離；同時以軍持續攻擊加薩北部和南部，並禁止運送人道物資嘅貨車進入加薩，致原本已嚴重缺乏嘅燃料、糧水和藥物更加短缺。另一方面，以色列總理辦公室日前發表聲明，指談判冇進展，亦已召回卡塔爾嘅談判代表。據美媒引述以色列官員報道，以色列最高軍情單位已按總理內塔尼亞胡嘅命令，正制訂獵殺住喺黎巴嫩、土耳其和卡塔爾等地哈馬斯高層嘅計劃。

以巴戰火究竟會打到何年何月？法國總統馬克龍日前喺杜拜舉行嘅聯合國氣候變化峰會記者會上稱，法國對加薩地區戰火重燃感到非常擔憂，並指佢將前往卡塔爾努力促成再次停火，佢又警告，如以色列想徹底摧毀巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，戰爭將持續10年。依家巴人已經死了過萬人，連美國副總統賀錦麗都表示：太多巴勒斯坦人被殺害！佢就話希望呢場衝突能盡快結束，確保以巴雙方人民安全，必須加快建立持久和平的努力！

之不過，美國向來口不對心，據美媒報道，美國喺10月7日至今向以色列提供5.7萬枚155毫米炮彈及1.5萬枚炸彈，後者包括有碉堡剋星之稱嘅2,000磅重BLU109炸彈。以色列軍有如此穿透破壞力強勁嘅炸彈，會放着當古董而不用嗎？