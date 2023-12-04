撥亂反正：智慧老人 對牛彈琴

一連兩日寫了美國前國務卿基辛格在任時與下台後的多項爭議事迹，並非有意將其貶斥，事實是正如前文所指，基辛格是一位有智慧和歷史性的外交家。當多位白宮主人與其外交幕僚，都沉醉於一些不着邊際的意識形態和政治口號，意圖為短視的國內輿論與選票考量，而犧牲國家以至全球的根本利益時，基辛格都會冷靜為其客觀分析，並予以當頭棒喝。

例如烏克蘭問題，向來重視權力制衡，致力避免核戰的基辛格，一直反對以美國為首的北約持續向東擴張，以至威脅到俄羅斯的核心安全利益而被迫反撲。在俄烏戰事初期，他主張烏國放棄對克里米亞的主權以換取和平，這也是部分歐陸國家及某些烏國官員的想法，但卻在簽署和約前一刻被美英喝停。

現在戰事愈拖愈長，對多個北約成員國的負面影響日深，有愈來愈多聲音建議放棄烏國時，基辛格卻忽然轉軚支持讓烏國加入北約，理由是擔心經西方過度武裝的烏國可能並不受控，讓其加入北約反而有助制衡，避免俄羅斯因屢遭恐襲而老羞成怒，動用核武，令所有人都一命嗚呼。

基辛格對中國發展看好，也是基於客觀事實分析。根據其一貫的現實主義主張，中國的崛起必然對現有的強權美國構成威脅，雙方必須像當年的美蘇那樣一邊相互競爭，一邊保持溝通及管控好分歧，避免像古巴危機般因誤解而險些引發核戰。

惟現時美國民主共和兩黨，都被超出現實的國內反華情緒騎劫，情況就如甘迺迪時期、美國朝野一同患上蘇聯恐懼症。中國則疑似站在另一意識形態極端，終日大談和平友愛，合作共贏，拒承認兩國的根本矛盾和「新冷戰」已形成。基辛格這位智慧老人即使再活多幾年，可能也是對牛彈琴，缺乏知音。