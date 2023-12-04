自成一家：俄烏戰爭停火無望

正如我在本欄說過，全球明年有逾70個國家舉行選舉，其中美國和俄國的總統大選對俄烏戰爭的走向最關鍵。在國際關係領域，流行着一種民主和平論的說法，認為民主國家之間不會發生戰爭。這個理論是對是錯尚有待學界探討，但有一個不爭的事實是，選舉期間各方人馬為了勝出，在外交主張方面都會硬而不會軟。以明年的美國總統選舉為例，目前民主黨和共和黨兩黨勢均力敵。假如現任總統拜登爭取連任的話，共和黨候選人屆時肯定會向拜登施壓，指摘他對俄國示弱。而拜登將被迫為自己辯護，甚至對俄政策會更加強硬，以駁斥被指過於軟弱的指控。由於美國對烏克蘭有很大的影響力，烏國自然不會輕易和俄國談判。