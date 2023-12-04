橫眉冷看：押注中國 不惜冒險

股神巴菲特曾說，投資的第一戒條，就是要保本；第二戒條，就是要緊記第一戒條。由此可見，保護本金跟保護眼睛，近乎同等重要，投資非不得已，絕不能冒虧本之險。芒格跟巴菲特惺惺相惜，大家共同創立巴郡投資公司，兩老的投資理念相近，巴菲特以保本為第一要務，按理芒格也該相同。

是的，芒格的投資十分重視保本，但若然碰上稀有難得的好機會，即使要稍冒風險，老人家還是願意打破戒條，重注出擊的。至於甚麼樣的投資才能吸引到芒格破戒？答案是投資於中國。如今西方媒體鋪天蓋地的聲音，都在「唱衰」中國，說神州經濟動力不足，大國崛起之路，可能戛然而止。

芒格卻不作如是觀，他在離世前的一個月接受訪問，對中國未來20年的發展，仍然滿懷希冀，更斷言舉目全球，沒有其他大經濟體，能有中國般的投資機遇。

記者問芒格，此刻投資神州企業，畢竟會有風險，你老願意承受的風險比率是多少？芒格答曰：「大概18%。」意思是說，他願意押注中國，如果不幸看錯了，即使要虧損18%本金，也會甘心承受。

是次受訪，芒格就是要表明中國有多值得投資，神州至今依然十分吸引，讓他這樣一個終身謹慎的人，也不惜冒風險，繼續做中國的「大好友」。事實上，近年中國企業在海外捷報頻傳，繼比亞迪和字節跳動兩家公司之外，最近網上購物平台拼多多也是氣勢如虹，在美歐地區使用人數迭創新高。

當年芒格建議巴郡投資比亞迪，至今已經獲利30倍。偌大的神州，此刻可能還潛藏着許多類似比亞迪的公司，端視你是否懂得發掘而已。