筆下風雲：延續政權 豈會停戰

以巴短暫停火7日後，戰火迅即復燃。以色列恢復對加薩軍事行動，首日已造成至少193人喪生、650人受傷。有巴勒斯坦官員聲稱，未能延長停火，主因是雙方就釋放以色列女兵的談判破裂。但目前以色列形勢大好，對加薩志在必得，根本不會就此收手，所謂談判破裂只是藉口而已。

電視畫面又見到加薩的小孩子被炮彈所傷，血流披面，哭聲震天，稍有良知的人都不可能無動於衷，但以色列極右政權早已殺紅了眼，暫時停火也不過出於國際壓力，骨子裏根本不情願。內塔尼亞胡的戰時內閣只想一舉吞併加薩，並將所有巴人趕盡殺絕。他們的理由是為了國家安全，但明眼人都知，內塔尼亞胡若無法贏得戰爭，他的政治生涯就會即時玩完，為了延續權力，只能殺下去。

愈來愈多消息顯示，號稱滴水不漏的摩薩德，事前不是沒有收到哈馬斯突襲情報，而是輕視情報，將之丟在一旁。內塔尼亞胡戰前民望已因司法改革而插水，現時一樣好不了多少，只有一成民眾對他信任，絕大部分人認為他要為情報失靈而問責下台。明乎此，惟有延續戰爭，方能延續政治生命，此戰絕對不會在一時三刻完結，隨時耗時數以年計。

更何況，以色列極右政權因為得到美國無條件支持，益發囂張狂妄。聯合國表示，接獲以色列通知，聯合國中東和平進程副特別協調員的簽證本月到期後，將不獲續簽。以色列外交部批評，聯合國對以色列立場偏頗，決定逐個檢視聯合國代表簽證，完全不放聯合國在眼內，好大的「國威」！都說中國即使促和止戰，對以色列的作用不大，只要美國不改變政策，殺戮不會停止。

由此可見，作孽最深還是助紂為虐的美國政府！