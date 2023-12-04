強詞有理：歐洲病夫

俄羅斯總統普京妙語連珠，經常有亮點。他日前在一個活動中嘲諷德國等歐洲國家，這邊出錢出力援助烏克蘭，那邊賴以維持經濟民生的能源管道卻被烏克蘭掐斷，自己吞下資助戰爭的惡果，而之所以成為冤大頭，就是因為德國等國家「沒有主權」。這些國家的領導人沒有足夠的職業素養來進行高質量的決策，以致全世界都在嘲笑他們。

普京一針見血，指出歐洲國家「沒有主權」或者說沒有戰略自主的事實。在俄烏戰爭中，歐洲國家身不由己地被美國綁上戰車，不惜自傷自殘，企圖合力壓垮俄羅斯，結果俄羅斯沒有被壓垮，歐洲國家反而成為最大輸家。尤其是歐盟老大德國，由於能源成本劇增，導致整體競爭力嚴重下滑，全年經濟料將錄得負增長，成為主要經濟體中表現最差的一個，以致被形容為「歐洲病夫」。德國一向是歐洲經濟火車頭，如今連火車頭也熄火，整個歐洲的處境可想而知。

有評論認為，歐盟針對俄羅斯的制裁措施，大多未經深思熟慮，根本原因是西方國家歇斯底里的傲慢，甚至沒有想過自己會受到制裁的反噬，以為自己掌握規則，想制裁誰就制裁誰。實際上，掌握規則的是美國，而不是歐盟。歐盟決策荒腔走板，主要還是因缺乏戰略自主，美國一聲令下，即使明知前面是火坑，歐盟也不得不往裏跳。普京指歐盟國家不過是美國「新殖民時代」下的傀儡，一點也不誇張。

近年法國一直在強調歐洲戰略自主，不當美國附庸，可惜說易行難，有幾個歐洲國家能夠實現戰略自主？德國政治、外交、軍事、經濟乃至意識形態等各方面都受制於美國，固然無法掙脫束縛，其他欠缺實力的歐盟國家更不用說。最典型的例子是，意大利與中國簽署一帶一路協議，本來相安無事，但在美國唆擺之下也開始搖擺，多次威脅要退出，可見歐洲國家全都活在美國陰影下，既沒有戰略自主，也沒有經濟自主。

最令人莫名其妙的是，都這個時候了，歐盟委員會還在討論對俄羅斯實施新一輪制裁措施，而且據說即將達成共識，實在可笑。歐盟之前已實施11輪制裁措施，全部無濟於事，難道第12輪制裁就能使俄羅斯屈服？普京嘲笑這些國家的領導人沒有足夠職業素養，確實沒有說錯。歐洲落在這班反智政客手上，不衰落才怪！