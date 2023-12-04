龍吟虎嘯：讓澤連斯基完全絕望

對烏克蘭總統澤連斯基而言，最好就是巴以停火之後繼續開戰狂打，以色列盡快取勝，徹底消滅哈馬斯，美國、歐洲的注意力轉回俄烏戰爭，繼續加大對烏克蘭的軍事經濟援助，打敗莫斯科。

目前正是一個關鍵時刻，「感謝上帝」，以色列「頂住所有壓力」，再對加薩開火、進攻、轟炸，宣布恢復所有軍事行動。以色列情報部門宣布，準備把戰線擴至全球，追殺海外的哈馬斯領袖及武裝分子。在此背景下，一度垂頭喪氣的澤連斯基又神氣活現、態度強硬起來，批評西方國家最近提出的停火建議，重新鼓吹他的對俄羅斯結束戰爭的「十點方案」，包括立即撤離侵佔烏克蘭領土的軍隊。烏克蘭國會議長也聲稱，如果俄羅斯軍隊不撤離烏克蘭領土，莫斯科將重新集結攻擊烏克蘭，因此烏克蘭絕不接受西方的停火建議。

然而，烏克蘭不接受西方的停火建議是一回事，能不能得到美國西方的軍事經濟援助把仗繼續打下去是另一回事，能不能打勝更是「另一回事」中的另一回事！美國和西方因為巴以開戰，而對軍援烏克蘭興趣大幅下降是不爭事實，但這個事實更是以俄烏之戰打了近700天、耗費了美國西方大量財力、軍力、人力，而烏國已證明它絕無取勝希望為基礎的。因此巴以之戰爆發前，美國西方的戰爭疲勞症就已浮現，「停火促談」在西方領導人之間已談論，並建議烏克蘭向俄羅斯「讓步」、「用土地換和平」等等。

隨之而來的，是武器供應、彈藥供應、財力物力愈來愈少，美國尤其「孤寒」。美國防長奧斯汀在一個公開場合拿出區區一億美元，就覺得很是慷慨大方。在這種情況下，即使沒有巴以之戰，美國、歐洲對繼續支持基輔已感艱辛、厭倦、力不從心，很不值得也。現在巴以重新開戰，以色列的固執和瘋狂，只會更加拖住美歐無暇「關注俄烏戰爭」，無心無力支持烏克蘭打下去，澤連斯基最終會完全絕望。