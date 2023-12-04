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酒駕男撼風琴式防撞欄
【本報訊】昨日凌晨4時許，一輛私家車沿沙田大老山公路往馬鞍山方向行駛，當駛至石門交匯處時，懷疑失控撞向一風琴式防撞欄。
執法人員接報到場，姓張（32歲）男司機因未能夠通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕，已被扣留調查。案件中沒有人受傷。
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