石澳道失控撞坡四輪朝天 八旬司機爬出脫險

石澳及西貢昨午接連發生兩宗交通意外，先有一名八旬司機在石澳道駕駛私家車時失控撞坡，後有大網仔路私家車跣胎剷壆，殃及路邊巴士。兩車在意外後均告翻轉，涉事司機能夠自行逃離車廂，相信並無大礙。此外，北角前晚有私家車因無油停在東區走廊橋面，司機離開買油期間，一名巴基斯坦籍鐵騎士意外追尾撞向私家車，他在兩車相撞後倒地昏迷，幸好傷勢並不嚴重。

昨日下午約1時15分，一輛私家車沿石澳道往石澳方向前行，至爛泥灣對開轉入一個左彎時，懷疑失控越線撞向山坡，登時四輪朝天，姓鄭（80歲）私家車司機在出事後自行爬出車外，並由途經司機協助報案求救。救護員到場為鄭翁檢查，他無表面傷痕，但為安全起見，需要乘坐救護車送院檢查。執法人員正跟進車禍成因，初步不排除有人因身體不適引致意外。

西貢私家車剷壆翻轉撞九巴 大約半小時後，西貢再發生一宗交通意外，一名姓吳（42歲）男司機駕駛私家車沿大網仔路慢線往西貢方向行駛，駛至近麥邊位置懷疑跣胎，車輛失控剷上石壆，繼而全車翻轉，撞向一輛正在巴士站上落客的九巴右邊車身。吳男其後自行逃生，他與巴士上的人士均毫髮無損，在場配合執法人員調查事件。

此外，前晚近9時，一輛電單車經東區走廊駛往銅鑼灣方向，途經近北角渣華道191號對開橋面，21歲巴籍鐵騎士懷疑收掣不及，電單車撞向一輛停在路中的私家車車尾。

東廊橋追尾 鐵騎士人仰車翻 鐵騎士當場人仰車翻，四肢擦損受傷倒地，昏迷由救護車送往醫院，幸經醫治後情況穩定。據悉，被撞私家車由一名45歲哥倫比亞籍司機駕駛，駛至上址時因車輛汽油不足，司機只好到橋下買油，再乘搭的士折返橋面「救車」，詎料發現有電單車撞向其座駕車尾，並有大批人員在場救援。