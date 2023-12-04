東航上海飛港航班 引擎故障急降廈門

【本報綜合報道】中國東方航空一架航班在昨日早上從上海飛往香港期間出現故障，於早上9時59分降落福建廈門，作進一步檢查。網傳乘客拍攝的畫面可見，事發時機艙座椅出現劇烈震動，旅客神情緊張，不少人雙手緊捉前方座椅。有乘客指，是飛機引擎出現故障，聞到機艙有燒焦氣味，乘客都十分驚慌。而據香港國際機場網站顯示，涉事航班事最終在昨日傍晚6時35分抵港。

乘客：飛機左側傳巨響

涉事東航航班編號為MU721，由空中巴士A330-300型客機執飛，客機於昨日上午8時32分在上海虹橋機場起飛，原定上午10時50分降落香港國際機場，目前未知機上人數。有頭等艙乘客憶述，事發時聽到飛機左側傳出一聲巨響，機身開始劇烈抖動和聞到焦味。另外亦有乘客指，大家當時綁好安全帶，感覺呼吸都凝滯了，從事故到飛機降落大約20分鐘，仍心有餘悸。受影響乘客獲安排在候機室休息，航空公司表示會調派客機接載他們，若乘客選擇離開機場，公司也會安排。