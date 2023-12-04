新界北街頭暴力猖獗 反黑拘130人 揭非法開賭洗錢 檢值147萬跑車

【本報訊】過去數個月，上水及粉嶺區一帶發生數宗高調的街頭暴力案件，執法部門對此高度關注，除了拘捕涉案人士外，亦希望透過主動出擊，打擊該個活躍於上水區的黑幫社團。今年11月2日至12月3日，執法部門展開代號「冷雨」行動，一個月內拘捕68男62女（20歲至75歲），當中有83名本地人和47名內地人，包括21名隸屬上述黑幫的成員，涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」及「洗黑錢」等罪名，並檢獲現金、各類非法場所器具、銀行卡及懷疑犯罪得益，總值約250萬元。其中21名被捕人已被落案起訴。

調查人員指，今次的行動是用高調執法行動，輔以財富調查的方式進行。執法行動方面，從11月2日至11月27日，執法部門在打鼓嶺及上水一帶，搗破一個非法油站和5個賭檔，拘捕122人，檢獲總值約100萬元的各類證物；財富調查方面，上周五（1日）及上周六，人員在全港各區以涉嫌「洗黑錢」拘捕5男3女（35至47歲），當中4人懷疑是黑社會骨幹成員，並有一名47歲男子懷疑為主腦。人員在行動中搜獲一批懷疑與案有關的證物，包括公司文件、銀行卡、多部手機、約9萬元現金，以及一輛相信是主腦以公司名義登記、價值147萬元的名貴跑車。

10年間洗錢逾1500萬 調查發現，該8人分別報稱商人、酒吧東主、美容院東主、運輸工人和裝修工人，他們懷疑利用兩間實體公司和4間空殼公司，在2013年至2023年期間，以13個公司和個人戶口進行大約600宗大額交易，暗中清洗逾1,500萬元的黑錢，而相關金錢流動與他們的財務狀況極不相稱。經資金流分析和深入調查後，人員查出該主腦雖然報稱是美容院東主，但其開創的公司分別處理物流、土地中介、顧問及蔬果批發業務，與他本身職業極不相符，而公司報稱的地址實為酒吧和秘書公司，屬於洗黑錢的常見伎倆。

人員有理由相信，涉案戶口的不明資金可能來自非法賭檔，有人企圖透過頻繁交易將金錢洗白，逃避執法人員追查。8名被捕人士現已獲准保釋候查，人員會循他們的背景、資金來源和流向繼續深入調查，根據調查結果，可能會向法庭申請充公該些犯罪得益或可辨認財產。