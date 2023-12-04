獨留在家常啼哭 男嬰慘居垃圾屋

李鄭屋邨疏忽照顧案 惡臭擾鄰難擋 長沙灣李鄭屋邨和平樓前日發生一宗疏忽照顧兒童案件，一名約7個月大的男嬰被獨留在惡臭撲鼻的單位內，大廈保安員上門追租時聽到陣陣哭聲，揭發有人置嬰兒不顧，於是報案處理，而男嬰的00後父親在事後被捕。本報記者昨日再到訪上址，了解男嬰一家的生活環境，見到屋內塞滿雜物，髒污尿片及紙巾等隨處亂扔，連左鄰右里亦深受臭味困擾。據悉，涉事家庭並非社會福利署的跟進個案，但社工將會根據情況，提供適切支援。

雜物髒污尿片隨處扔 該宗案件是在前日下午約4時許曝光，當時男嬰僅有一隻雄性英國短毛貓相伴，而且屋內充斥惡臭，環境惡劣，執法部門其後拘捕他的姓周（22歲）父親，男嬰則清醒被送院檢查。本報記者昨午返回現場查看，目睹該個單位大門敞開，閘鎖留下消防破門救人的痕迹，至於屋內四散雜物，枱面擺滿衣物及膠樽等雜物，地板甚至有用過的尿片、紙巾，空氣中混雜貓貓的排泄物臭味，令人惡心欲吐。

據了解，該單位的登記戶主為兩姊妹，妹妹目前正在粉嶺一處院舍住宿，只有姊姊與其7個月大的兒子在上址居住。

保安員登門追租揭發 由於涉事單位最近數月均拖欠租金，保安員三不五時上門追租，昨日先後兩度尋找戶主不果，卻聽到屋內持續傳出嬰兒哭聲，保安員覺得奇怪，於是從虛掩的大門探頭張望，赫見男嬰躺臥在嬰兒床上，完全無人看管照顧，於是報案揭發事件。

男嬰表面無傷痕，但身體較為瘦弱，後來被送往明愛醫院治理；男嬰母親接獲人員聯絡後，一度表示會到醫院接回男嬰，惟最終只有男嬰父親現身出面。另外，愛護動物協會曾經派員檢查該單位的貓隻情況，相信牠並無受虐待，故無將之帶走便收隊離開。

有住在同層的鄰居表示，不熟悉他們一家人，雖然一直聞到屋內傳出臭味，但未曾向房屋署投訴。他又指出，過往時常聽到嬰兒啼哭聲，不過從未見過有人帶着嬰兒出門。社會福利署發言人回應傳媒查詢，指涉事父母及男嬰並非該署社工的跟進個案，但社工會了解他們的情況，並按其福利需要提供適切協助。