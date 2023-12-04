九龍區11條綠Van線加價

【本報訊】新冠疫情後經濟蕭條，但多項交通工具今年申請加價，市民生活百上加斤，繼港鐵、巴士及多條渡輪線加價後，運輸署昨日發通告顯示九龍區有11條專線小巴路線加價，加幅介乎8.05%至20%，其中9M號線由3.5元加兩成，至4.2元，而54號線則由8.7元加7角，至9.4元。

加幅介乎8.05%至20% 加價的11條專線小巴路線分別為深水埗區的12、12A、12B、12S、9M、20、20M、82、54、54M及54S號線。該批路線中5條屬於深水埗區，12及12S路線加至6.2元，12A路線及12B路線加至5.7元，9M號線則加至4.2元。

另外黃大仙區及觀塘區亦有專線小巴路線加價，黃大仙區20號線加至6.1元、20M號線加至4.5元。觀塘區的82號線加至4.5元、54號線加至9.4元、54M號線加至5元、54S號線則加至7.8元。

按過去報道，去年有156條綠色小巴線申請加價，大部分路線的申請加幅均超過60%。

九龍區11條加價專線小巴收費安排