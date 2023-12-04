澳門消息：玩笨豬跳停呼吸心跳 日漢猝死

【本報綜合報道】玩極限挑戰都要量力而為，否則樂極生悲！一名日本男子昨日在澳門旅遊塔挑戰全世界最高的「笨豬跳」（Bungee jumping）後，出現氣促，其後更沒有呼吸及心跳，需由澳門消防員送往山頂醫院進行搶救。澳門執法部門昨表示，早前於旅遊塔「笨豬跳」後沒有呼吸心跳的五十多歲日本籍男子，經送院搶救，至傍晚近5時40分證實不治。

事發於昨午近4時半，澳門執法部門接報後，前往西灣湖景大馬路澳門旅遊塔，消防隊員到場接觸一名男子，他沒有身份證明文件，當時沒有呼吸及心跳，亦無表面傷痕，由朋友陪同送院搶救。經了解，現場工作人員表示，該名人士進行「笨豬跳」到達地面後，感到氣促，其後沒有呼吸及心跳，送院搶救最終不治。

高233米 全世界最高 根據澳門旅遊局今年2月22日表示，澳門旅遊塔的「笨豬跳」是全世界最高，挑戰者從233米高空平台躍下後，將以每小時200公里的高速劃破長空，自由下墜僅需時4至5秒。