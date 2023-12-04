澳門消息：4人墮公檢法電騙 共失逾220萬

【本報綜合報道】澳門不時有人墮公檢法騙案，日前再有4名當地男女疑受騙，分別被指買手機未付款及發放賭博訊息，要求配合調查等而從中被騙錢，事主們報稱損失共超過220萬澳門元。

冒公司訛稱轉帳失敗 首案男事主於11月24日收到「APPLE公司」職員來電，聲稱事主早前購買的iPhone15轉帳失敗。事主稱未曾購買手機，對方表示事主信用卡可能被人盜用，並將電話轉接至「上海公安」。「公安」又稱事主名下手機發放多條詐騙訊息，要求事主買新手機，並接受視像調查。調查期間事主按要求，提供銀行帳戶資料及個人資料。直至上周三（11月29日）事主發現帳戶內59.4萬澳門元被人轉走，懷疑被騙。

另外3案受害人皆為女事主，案情相似；眾事主先後收到「上海反詐中心」職員來電，稱其在內地發放涉賭博訊息，轉線至「公安」後再視訊問話及開啟屏幕共享功能。3人最後發現分別被轉走逾百萬港元、逾9.3萬港元及50萬澳門元存款。