便利區選投票 長者中心獲340萬資助

【本報訊】區議會換屆選舉將在本月10日舉行，勞工及福利局宣布為便利市民投票，社署會向每間參與提供便利投票措施的長者中心，提供一筆過兩萬元的資助。現時本港共有215間長者中心由非政府機構營運，當中超過八成會在區選日推出相應便利長者投票的安排，以每間中心兩萬元資助計算，即是資助額合共340多萬元。

安排旅巴往返票站 社會工作者總工會會長張志偉表示，以往有候選人團隊，也會安排旅遊巴接送長者到票站投票，今次改由政府資助。他認為若能方便行動不便，而想投票的長者往來票站，是無可厚非，機構不應感受到壓力，最重要是尊重選民的意願。

根據《選舉舞弊及非法行為條例》和選舉指引，任何人不可以提供優惠、飲食或娛樂等利益，影響他人投票意向，未有涵蓋便利選民的交通安排。

事實上，選舉事務處過往亦會聯絡香港復康會，安排復康巴士接載行動不便的選民往返票站。如果有需要，選民可要求票站主任在票站人員見證下，在投票間按選擇代填選票。