審核舞台推四級制 傳不以場數為準則

【本報訊】人氣男團MIRROR去年的紅館演唱會發生墜屏事故，當時被屏幕擊中頭部的男舞蹈員李啟言（阿Mo）受重傷，至今仍未能恢復行動能力。意外發生後，康文署擬就舞台工程推出4級制，包括要求政府轄下場地，若涉非常複雜設備及飛人表演，且演出10場或以上，須要求第3方獨立審核。有業界曾提出，場次較少的演出，同樣有意外風險，質疑為何設10場門檻。

不過近日有報道指，舞台工程守則最後定案不會以場數為準則，因與藝術團體會面時審核安排增加成本、外國藝團或難符合標準等問題受到關注，而康文署亦預料九成以上舞台演出均不屬複雜，大多藝團亦會接受有關守則。

業界憂認可工程師難把關 舞台技術及設計業界則指出守則當中不少細節未有釐清，例如飛人表演的定義等，有藝團更會將職位改名以配合新政策。而在新制度下，演出在設計階段就需獲認可工程師審批；工程業界亦反映搭建期間或有不同修訂，認可工程師無法把關，擔心他們承擔的法律責任過重。另外，由於舞台裝置涉及複雜工序，如其他步驟出錯，應由相關項目監督人員負責，而日後訂立工作指引，亦需劃清工作及責任界線，平衡各方憂慮，否則出現太多漏洞會令業界難以適從。