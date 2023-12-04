涉訛稱無秘撈呃佣金津貼 前紀律部隊人員今答辯

【本報訊】廉政公署上周四（11月30日）落案起訴一名曾任職保險代理的時任入境事務主任違反《防止賄賂條例》，他涉嫌在入境事務處內部調查中使用多份載有虛假陳述的文件，訛稱沒有從事外間工作，並隱瞞他串謀3名保險業前同事，虛報保單的經手代理，詐騙一間保險公司佣金及津貼共逾13萬元。涉事4名被告已獲廉署准予保釋，以待今日在東區裁判法院答辯。

被指串謀3前保險同事 涉事被告游昇浩，29歲，時任入境事務主任及大都會人壽保險有限公司（大都會人壽已被富衛收購）時任高級關係經理，被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9（3）條。游昇浩及3名時任富衛持牌保險代理鄧梓洛、鄧善堯及梁智廣，年齡介乎32歲至37歲，另被控兩項串謀詐騙，違反普通法。

案情指，游昇浩於2018年9月至2020年10月期間任職入境事務主任。之前曾經是大都會人壽高級關係經理，持有保險代理牌照。他與鄧善堯及梁智廣都曾經為副區域總監鄧梓洛的下線保險代理。入境處於2020年9月就游昇浩未經授權而從事保險代理的外間工作，展開內部調查。當時游昇浩涉嫌意圖使用一份備忘及4封信件欺騙入境處。有關文件載有虛假陳述，訛稱游昇浩已於2018年9月中辭任大都會人壽、自加入入境處後，再沒有以保險代理的身份從事任何外間工作及收取佣金，以及聲稱他在入境處內部調查展開前，不知自己是一名持牌保險代理。

游昇浩、鄧梓洛和鄧善堯又涉嫌於2018年8月至2020年3月期間，串謀詐騙大都會人壽，訛稱游昇浩是5份投保申請的經手代理之一，誘使該保險公司承保並發出該等保單，以及向3人支付佣金或其他有關款項。4名被告又涉嫌以類同欺詐手段，於上述期間串謀詐騙大都會人壽，誘使該保險公司承保並發出另一份保單，以及向4人支付佣金或其他有關款項。廉署接獲入境處轉介的貪污投訴遂展開調查。廉署調查又發現，游昇浩於案發期間，就多張保單獲大都會人壽發放佣金及津貼共逾11萬元，而鄧梓洛、鄧善堯及梁智廣，則就其中6張保單獲發佣金共逾兩萬元。