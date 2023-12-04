樓股皆挫 港擬拓中東夥伴關係吸新資金

【本報訊】本港近期經濟表現疲弱，樓價持續下跌，恒生指數更跌穿17,000點水平，首次被台股超越。本港財金官員昨日在網誌表示，中東地區是強大的發展動力來源，香港將竭力拓展與亞洲、中東夥伴的關係，吸引新資金。沙特阿拉伯將會首次移師亞洲並舉行峰會，反映香港聯通中東和亞洲兩個地區的重要地位。

沙特首來港舉行峰會 財金官員指，外圍變化對本港的影響巨大，必須尋找新夥伴，開拓新市場，增強經濟和金融市場的韌性。當中，沙特阿拉伯未來投資倡議研究所將於本周四（7日）及周五（8日）在香港舉行首屆「PRIORITY 亞洲峰會」，邀請沙特政府和主權基金代表到港出席，亦匯聚世界各地的政商、金融領袖和投資者，共同探討亞洲快速的城市化和數字轉型步伐，以及亞洲如何推動影響未來的全球大趨勢。而峰會首次移師亞洲並選址香港，別具意義，象徵香港聯通中東和亞洲兩個地區的重要地位。

亞洲首隻沙特阿拉伯交易所買賣基金ETF上周在香港掛牌上市，標誌着香港與中東加強資金雙向流動的新里程，凸顯香港在「一帶一路」資金融通中的關鍵作用。他說可以預期這 ETF上市後，香港和中東地區的合作將更多更闊，資金、人才、資訊的雙向流動將更深更廣，亦進一步加強香港ETF市場的全球連繫性，鞏固香港作為亞洲領先ETF市場的重要地位。