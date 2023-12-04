經濟防額外衝擊 政治避免走兩極

前高官評港發展 指基本盤不變 本港經歷逾3年疫情後復常，但經濟未復甦。教育大學公共行政學顧問、前運輸及房屋局局長張炳良表示，香港的基本盤不變，目前已恢復舉辦國際活動，但復甦仍需要時間。他又指香港恢復通關比其他鄰近國家遲，市民和旅客消費模式正轉變，而全球經濟比年初預測差，香港要針對額外衝擊多作籌劃，同時要避免走向政治兩極化，並加強展示制度優勢，消除外間懷疑。

張炳良昨日在電台節目中表示，本港在疫後已恢復舉辦國際活動，形容「基本盤」不變，但由於通關時間較鄰近新加坡等東南亞國家較遲，「食唔到頭啖湯」，形容有「少少蝕底」；市民和旅客消費模式亦正在轉變，加上受俄烏戰事、內地經濟近月波動等因素影響，全球經濟表現比年初預測差，本港經濟仍需要時間復甦。

張炳良表示，香港正處於由亂到治、由治及興的新階段，形容2019年的社會風波是香港的悲劇，當局要細心檢討，防止再出現政治兩極化，由一個極端走到另一個極端。他認為，保障國家安全是毋庸置疑，但香港有不同意見很正常，亦是重視法治的社會，不應將無關法律的事牽涉上法律。

倡展示制度優勢 釋西方疑慮 張炳良指出，以往中美關係穩定，國際視中國為新興市場、新夥伴時，香港相對「吃得開」，但現時地緣政治改變，本港遭西方媒體輿論負面評價，因此需要加強展示自由、開放、多元等制度優勢，發揮市場力量，消除外圍對香港的疑慮。他續指，當局需要有策略地接觸西方媒體，避免外界誤解當局限制採訪自由，只容許媒體報喜不報憂，應展示出不避忌自身不足的姿態，對批評不要反應過大。