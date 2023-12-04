兩度革新招聘策略 投考人數合格率均上升

【本報訊】懲教署積極吸納新人，一年內兩度革新招聘策略，先是今年9月中起採用新的懲教主任及二級懲教助理入職體能測試標準；另外，為加快遴選二級懲教助理程序，懲教署已將體能測試、《基本法及香港國安法》測試、小組面試及遴選面試由過往兩日分開完成縮短至一日內完成。措施推行後，投考二級懲教助理人數上升29%，而合格率則上升22%。

增設中英文筆試 成績永久有效 新修訂的體能測試將仰臥起坐及立地向上直跳由可測試上臂力、肩膊力、腿力及腰背力的靜態肌力測試所取代，亦將9米×10次穿梭跑變更成10米×4次穿梭跑，而俯撐取放及800米跑則會保留，而男女考生各自有相關的合格標準。

懲教署亦於今年12月1日起增設「二級懲教助理中/英文筆試」，為投考者提供額外的符合語文能力要求的途徑。

新的筆試則以香港中學文憑考試中英文科第2級為基準，分為中文筆試和英文筆試兩份試卷，每份試卷分為兩部分，包括「選擇題」及「實用寫作」。通過筆試的投考者會被視為符合二級懲教助理職位的語文能力要求，相關成績將永久有效。