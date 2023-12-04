觀塘冬日嘉年華 「熊」出沒吸人流

【本報訊】臨近聖誕，節日氣氛濃厚。市建局繼4月率先開放部分位處項目內裕民坊一帶的戶外政府土地，用作臨時活動空間，舉辦以「城市運動‧裕民體驗」為主題的一系列活動外。今個月亦會舉辦「冬日熊出沒@觀塘」的節慶活動及戶外嘉年華， 有望推動經濟及文創活動，上周五（1日）開始的首天，已有逾千市民參與，市建局盼進一步為市中心的城市景觀增添節慶氣氛、吸引人流。

市建局團隊透過「地方營造」手法，在今個月舉辦「冬日熊出沒@觀塘」的節慶活動及戶外嘉年華，連結項目早前已落成的YM2裕民坊，以及項目最後階段發展區內的空間，為觀塘市中心創造特色，匯聚人流，推動經濟、文化及藝術活動。

港鐵站牆身設巨型投影 是次活動以北極熊作為主題，於YM2裕民坊內亦設置了多塊「北極熊探索站」展板，團隊希望藉今次活動，透過氣候變化與北極熊相關的議題，向市民傳遞保護環境訊息。面向觀塘港鐵站的一幅大型牆身，設置了北極光的巨型投影，為市中心的城市景觀增添節慶氣氛、吸引人流。

另外，活動有一條「熊出沒路線」（Kuma 7 Route） ，以7隻形態不同的北極熊裝置，貫穿市中心室內和戶外不同地點，包括公共運輸交匯處、花園平台空間及戶外「自由空間」等，讓市民依據設計的路線穿梭游走。活動分為兩個階段舉行，首階段已於上周五開始，首天已有過千名市民在商場內與多隻北極熊「打卡」留念。