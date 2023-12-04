觀塘市中心重建地 暫開放 藝 娛 休憩

為善用觀塘市中心重建項目土地，市建局為第四及第五區發展區項目，籌備重新招標的期間，向政府申請將項目地盤範圍內的土地，用作臨時及短期活動的用途，開放予市民享用。市建局行政總監韋志成昨日在網誌指，相關範圍平整工程將在本月內完成，會分階段轉化為多用途的「自由空間」，用作休憩、戶外運動、文化、創作、裝置藝術及遊樂場等之用，包括今個月舉行的節慶活動及戶外嘉年華。

市建局於今年4月率先向政府申請開放部分位處項目內裕民坊一帶的戶外政府土地，用作臨時活動空間，在4至9月期間舉辦一系列活動，吸引逾1.3萬名市民參與。

市建局團隊亦在項目範圍內的土地，進行美化及優化工程，將在今個月舉辦節慶活動及戶外嘉年華。

童樂設施3人籃球場昨啟用 因應《收回土地條例》的修訂於今年9月1日實施，團隊已籌備分段開放「自由空間」與市民共享。包括將同仁街與協和街交界的前臨時小販市場及前小巴站用地，改作多用途活動場地；靠近觀塘港鐵站的前健康院用地，設置兒童遊樂設施及3人籃球場，並已於昨日開放；在裕民坊前舊樓群的位置，開闢寬闊的行人通道，方便市民往來觀塘道及市中心，以及開放裕民坊休憩花園旁的用地作行人通道。

韋志成提到，市建局致力為觀塘市中心創造機遇，應用「地方營造」提升公共空間的質與量，以活動連結社區，促進人流和經濟活動，期望在整個觀塘市中心項目完成後，締造一個集合多元化功能、貫通四方、繁榮具活力的九龍東核心，構建「觀塘市中心2.0」。團隊已為「自由空間」的不同區域，訂定主題和用途，並聯絡區內不同機構及地區團體，舉辦不同形式的社區活動；而「自由空間」的部分場地，亦會開放供團體租用，為市中心引入更多元的活動。團隊已為預訂活動場地製作網頁，方便團體經由網上申請，有關網頁將在今個月內推出。