醫健：藥到病除：立法規管醫療氣體

衞生署計劃將醫療氣體規管為藥劑製品，其中俗稱「笑氣」的一氧化二氮和一氧化氮將被規管為處方藥物；其餘可於註冊後在港供應，零售時不需受額外規管，可作成藥銷售或分發。雖然事前並沒有通知醫生和藥劑師組織，但透過傳媒的報道，專業人員最後都能理解到對病人並無太大的不便。

一氧化二氮在手術的過程可作為麻醉氣，使病人昏睡。作用時間短，停止供應病人，藥物很快就代謝。至於一氧化氮，吸入後氣體進入肺氣泡，可擴張周邊的微細血管，從而提升整體帶氧的能力，適用於曾經缺氧過的患者。

至於產房所用的「安桃樂」，是1:1混合一氧化二氮和氧氣，給孕婦在生產時作止痛用。使用時配合儀器，當子宮收縮時才給予，否則反而影響孕婦運力生產的能力。醫院用的氧氣，大多數使用氧氣公司運送過來的液體氧氣。因為佔用空間較氣樽小，運輸成本較便宜。化氣的過程會吸收周邊的能量，喉管會結霜，保養喉管要謹慎。

家用氧氣嚴重肺病患者合用 而家庭所用的氧氣，通常會利用氧氣機，透過過濾空氣中的氮氣，使氧氣的含量由21%提升至90%，適合嚴重肺病患者使用。至於方便攜帶的氣樽，通常作為出外兩小時左右，或在院內運送病人時使用。

以往的醫療氧氣氣樽要配合調配氣（regulator）使用，醫護人員透過透明的柱狀流量顯示瓶，很容易就看到供應的度數，因為柱體內膠珠漂浮的位置，就是氧氣供應的讀數。10年前香港氧氣公司改進了氣樽的設計，氧氣樽已經內置調配器，但隱藏式的總開關掣和沒有氣流量的實際顯示裝置，很容易誤導使用者。香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心