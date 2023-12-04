推廣普及心肺復甦去顫法 6800人完成訓練 隨時救命

【本報訊】有研究發現，本港40歲以下「院外心臟停頓」抵院存活率低於10%，不足40%相關病人抵院前曾接受心肺復甦法（CPR）急救，曾接受心臟除顫器（AED）急救的更不足10%。有機構舉行CPR及AED急救教育計劃，修畢課程可獲發相關急救證書，8年來已訓練6,800名市民，隨時拯救更多生命。

40歲下病發抵院存活率9.3% 由國際扶輪3450地區、香港東北扶輪社聯同香港聖約翰救護機構合作舉辦的「心肺復甦法及去顫法教育計劃2023-2024」，上周六（2日）於香港聖約翰救護機構總部舉行開幕典禮。籌委會聯席主席暨香港東北扶輪社前社長王泰鴻指出，根據遺傳性心律基金會委託理工大學康復治療科學系研究團隊，並與香港消防處合作，共同開展的「40歲或以下人士院外心臟停頓（OHCA）存活率」研究發現，於2020年1月至今年5月期間發生29,985宗OHCA個案當中，40歲或以下年輕個案抵院存活率僅為9.3%，不足40%年輕個案在抵院前曾接受CPR急救，曾接受AED急救的更不足10%，因此推動心肺復甦法及去顫法普及化刻不容緩。

計劃於2016年創辦，由香港聖約翰救護機構提供6小時證書課程，包括成人心肺復甦法證書課程及自動體外心臟去纖維性顫動法證書課程，至今已成功訓練6,800名市民，當中更包括4,800名中學及大學生。課程費用全免，完成課程及考試合格後，可獲香港聖約翰救護機構頒發「心肺復甦法及去顫法」證書，有效期為3年。